ALBA PARIETTI, "A SILVIO BERLUSCONI VOGLIO BENE"/ "Non ho mai votato per lui, ma..." (Di venerdì 15 gennaio 2021) ALBA PARIETTI, telefonata a BERLUSCONI. Il post su Instagram: "A SILVIO VOGLIO BENE". La showgirl ha manifestato vicinanza all'ex Premier, ricoverato in ospedale a Monaco. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021), telefonata a. Il post su Instagram: "A". La showgirl ha manifestato vicinanza all'ex Premier, ricoverato in ospedale a Monaco.

