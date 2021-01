Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)14 GENNAIOORE 16.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA A12TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTASEVERA E CIVITAVECCHIASUD IN DIREZIONE AURELIA TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA. SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CAPANNELLE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. E SULLA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SANGIOVANNI #FL6 ##NAPOLI VIA #CASSINO IL TRAFFICO È SOSPESO, IN DIREZIONE NAPOLI, PER UN GUASTO A UN TRENO TRA #MADDALONI E #CANCELLO. IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DICON ...