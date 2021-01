Uomini e Donne, la corsa in ospedale di Rosa Perrotta e Pietro: il figlio cade e batte la testa (FOTO) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Grande paura per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il figlio al Pronto Soccorso Purtroppo nelle ultime ore Rosa Perrotta e Pietro tartaglione sono stati protagonisti di una nuova disavventura. Infatti, quando la crisi di coppia sembrava aver trovato un punto di svolta al positivo, di recente i due ex di Uomini hanno preso un bello spavento. In pratica, il figlioletto Domenico di due anni ha preso un brutto capitombolo che ha reso necessaria una corsa al Pronto Soccorso dell’ospedale Mangiagalli di Milano. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto al bambino di due anni. La corsa in ospedale col figlioletto Domenico A svelare la dinamica ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 14 gennaio 2021) Grande paura perTartaglione: ilal Pronto Soccorso Purtroppo nelle ultime oretartaglione sono stati protagonisti di una nuova disavventura. Infatti, quando la crisi di coppia sembrava aver trovato un punto di svolta al positivo, di recente i due ex dihanno preso un bello spavento. In pratica, illetto Domenico di due anni ha preso un brutto capitombolo che ha reso necessaria unaal Pronto Soccorso dell’Mangiagalli di Milano. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto al bambino di due anni. Laincolletto Domenico A svelare la dinamica ...

