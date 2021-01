(Di giovedì 14 gennaio 2021) Attraverso il proprio sito e i canali social, laha comunicato il rinnovo contrattuale per Pietro. Il portiere ex Empoli ha firmatoal 30 giugno. Ecco la nota dei gigliati: “Lacomunica che il calciatore Pietrohato,al 30 giugno, il contratto che lo lega al club viola”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF(@acf) Foto: sito Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Fiorentina, Terracciano rinnova fino al 2023: ufficiale: A rendere noto il prolungamento del portiere è stata una n… - zazoomblog : UFFICIALE Terracciano rinnova con la Fiorentina fino al 2023: il comunicato - #UFFICIALE #Terracciano #rinnova… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: UFFICIALE: Terracciano rinnova con la #Fiorentina. I dettagli - Fiorentinanews : UFFICIALE: Terracciano rinnova con la #Fiorentina. I dettagli - FiorentinaUno : COMUNICATO UFFICIALE, Rinnovo di contratto fino al 2023 per Terracciano - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Terracciano

Corriere dello Sport.it

Dopo la bella prestazione di ieri contro l’Inter (nonostante l’errore commesso sul calcio di rigore per i nerazzurri) arriva una bella notizia per il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano. Il c ..."La Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Terracciano ha rinnovato, fino al 30 giugno 2023, il contratto che lo lega al club viola". Con questa nota sul proprio sito ufficiale, ...