Tg La7 | Paolini dopo la condanna torna a disturbare Paolo Celata

Gabriele Paolini, il disturbatore Gabriele Paolini, fresco di condanna ha tormentato Paolo Celata: la reazione di Enrico Mentana in diretta. Gabriele Paolini non ha certo bisogno di presentazioni, è infatti il disturbatore per eccellenza di tutti i cronisti. Nonostante lo scorso settembre abbia ricevuto una condanna a 5 anni di reclusione, per via di abusi sessuali su minori e reati connessi, si legge su Il fatto quotidiano. Durante la Maratona Mentana sulla crisi di Governo, è tornato a mostrarsi alle telecamere Paolini, ecco cosa è successo in diretta e la reazione del cronista.

