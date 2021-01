Star Wars a EA e Ubisoft? Anche Devolver Digital vuole creare un videogioco della saga!

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella giornata di ieri è arrivato l'annunciopartnership trae Lucasfilm Games che darà vita a un nuovo giocoserie. Questo annuncio segnala fine dell'esclusività di EA per realizzare giochisaga e, ovviamente, addetti ai lavori e fan hanno commentato la recente notizia. Tra i protagonisti del settore che hanno parlatocollaborazione non poteva mancare, che ha commentato a modo suo l'annuncio dicendo "noi vogliamo fare uno", un commento in pieno stile! Leggi altro...