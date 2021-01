Snowboard | stagione finita per Perathoner | sarà operato dopo la frattura al piatto tibiale

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Emanuelnella giornata venerdì 15 gennaio presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI. L’atleta azzurro ha subito ladeldella gamba sinistra, e non riuscirà a rientrare per questa. Intanto continuano le gare FIS a Colere, in provincia di Bergamo, dove saranno in gara Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Filippo Ferrari, Michele Godino, Francesca Gallina, Raffaella Brutto, Michela Moioli, Sofia Belingheri, Thomas Belingheri, Devin Castello, Matteo Menconi, Caterina Carpano SportFace.