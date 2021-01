Scoperto in Indonesia il dipinto più antico del mondo (Di giovedì 14 gennaio 2021) – Un gruppo di ricercatori appartenenti ad università Indonesiane e australiane, ha Scoperto in una grotta Indonesiana il più antico ritratto di un maiale mai ritrovato, risalente a più di 45mila anni fa. Si tratta, forse, spiega la ricerca pubblicata su Science Advance, della più antica rappresentazione artistica di una specie animale, ancora esistente. I disegni di animali ritrovati testimoniano la presenza dei primi uomini moderni sull’isola di Sulawesi e consolidano l’ipotesi che le prime popolazioni, insediatesi sulla grande isola Indonesiana, hanno realizzato rappresentazioni artistiche di animali e scene narrative per raccontare la loro cultura. E’ noto che l’Indonesia ha custodito alcune delle grotte più ricche di antiche “decorazioni”, inclusi manufatti artistici scoperti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) – Un gruppo di ricercatori appartenenti ad universitàne e australiane, hain una grottana il piùritratto di un maiale mai ritrovato, risalente a più di 45mila anni fa. Si tratta, forse, spiega la ricerca pubblicata su Science Advance, della più antica rappresentazione artistica di una specie animale, ancora esistente. I disegni di animali ritrovati testimoniano la presenza dei primi uomini moderni sull’isola di Sulawesi e consolidano l’ipotesi che le prime popolazioni, insediatesi sulla grande isolana, hanno realizzato rappresentazioni artistiche di animali e scene narrative per raccontare la loro cultura. E’ noto che l’ha custodito alcune delle grotte più ricche di antiche “decorazioni”, inclusi manufatti artistici scoperti ...

LaStampaTV : VIDEO | Scoperto in Indonesia il 'Picasso preistorico' in una grotta, è la più antica pittura figurativa della stor… - Piergiulio58 : Scoperto in Indonesia il 'Picasso preistorico' in una grotta, è la più antica pittura figurativa della storia umana. - straywoodz : mi è capitato varie volte di sognare aerei che cadono, mi ricordo che ne avevo già parlato in un tweet. è successo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto Indonesia Scoperto in Indonesia il 'Picasso preistorico' in una grotta, è la più antica pittura figurativa della storia umana Video - La Stampa La più antica pittura figurativa dell’umanità: il cinghiale di Sulawesi, dipinto più di 45.500 anni fa

In una grotta sull’isola indonesiana di Sulawesi è stata rinvenuta quella che gli studiosi definiscono “la più antica opera d’arte figurativa creata dall’uomo” ...

Nuovo record di antichità per l'arte rupestre di Homo sapiens

La raffigurazione molto ben conservata di un suino scoperta nell'isola di Sulawesi, in Indonesia, è stata datata ad almeno 45.500 anni fa, ed è quindi il più antico esempio di rappresentazione artisti ...

In una grotta sull’isola indonesiana di Sulawesi è stata rinvenuta quella che gli studiosi definiscono “la più antica opera d’arte figurativa creata dall’uomo” ...La raffigurazione molto ben conservata di un suino scoperta nell'isola di Sulawesi, in Indonesia, è stata datata ad almeno 45.500 anni fa, ed è quindi il più antico esempio di rappresentazione artisti ...