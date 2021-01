Meteo Febbraio storico per gelo e neve? Prime informazioni

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 14 gennaio 2021)2021.Le grandi manovre sono iniziate. Anzi, stanno iniziando proprio in questo momento. Quanto accaduto sinora, in termini ovviamente di condizioniclimatiche invernali, non ha nulla a che vedere con quel che sta succedendo al Vortice Polare. Non è minimamente associabile al riscaldamento stratosferico ampiamente discusso. Quanto accaduto sinora è la certificazione, semmai ve ne fosse bisogno, che anche con un Vortice Polare in gran forma si possono ottenere grandi risultati. Quando la troposfera, ovvero il piano atmosferico prossimo al suolo (laddove agiscono i sistemi di Alta e Bassa Pressione), non è incline a farsi dettar legge dall’alto possiamo assistere a periodi come quello che va avanti ormai da Natale. Ora però dobbiamo fare i conti con altre dinamiche, dinamiche potenzialmente esplosive ma ...