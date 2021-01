Manchester City, un colpo per il futuro: pronto a chiudere per… il “Mini Messi” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Manchester City guarda al futuro e nella prossima stagione potrebbe ritrovarsi in squadra con Lionel Messi e... il suo "sosia", almeno dal punto di vista tecnico. Ebbene sì perché, come sottolineano il Mirror e il Sun, in Argentina il 17enne Dario Sarmiento vanta già il soprannome di "Mini Messi" per via delle sue qualità.I Citizens avrebbero messo da tempo nel mirino il giovane calciatore dell'Estudiantes di La Plata e sarebbero pronti ad offrire 10 milioni di sterline per acquistarlo. Il calciatore, ancora minorenne, potrebbe passare in Premier League solo una volta raggiunta la maggiore età.Le società sarebbero in contatto dallo scorso anno e starebbero parlando di cifre. Si tratta di una vera scommessa per gli inglesi ma gli esperti garantiscono sulle doti del giovane ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilguarda ale nella prossima stagione potrebbe ritrovarsi in squadra con Lionele... il suo "sosia", almeno dal punto di vista tecnico. Ebbene sì perché, come sottolineano il Mirror e il Sun, in Argentina il 17enne Dario Sarmiento vanta già il soprannome di "" per via delle sue qualità.I Citizens avrebbero messo da tempo nel mirino il giovane calciatore dell'Estudiantes di La Plata e sarebbero pronti ad offrire 10 milioni di sterline per acquistarlo. Il calciatore, ancora minorenne, potrebbe passare in Premier League solo una volta raggiunta la maggiore età.Le società sarebbero in contatto dallo scorso anno e starebbero parlando di cifre. Si tratta di una vera scommessa per gli inglesi ma gli esperti garantiscono sulle doti del giovane ...

