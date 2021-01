Instagram potrebbe farci scegliere se mostrare like e visualizzazioni dei post (Di giovedì 14 gennaio 2021) Instagram starebbe lavorando ad una soluzione che darebbe agli utenti maggior controllo sui like e sulle visualizzazioni dei propri post. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 14 gennaio 2021)starebbe lavorando ad una soluzione che darebbe agli utenti maggior controllo suie sulledei propri. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Instagram starebbe lavorando ad una soluzione che darebbe agli utenti maggior controllo sui like e sulle visualizzazioni dei propri post.

SALERNITANA - Kiyine, indizio dai social: "Tutto è scritto"

Il futuro di Sofian Kiyine potrebbe essere nuovamente a Salerno. Pochi minuti fa il calciatore marocchino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con la maglia della Salernitana ...

Il futuro di Sofian Kiyine potrebbe essere nuovamente a Salerno. Pochi minuti fa il calciatore marocchino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con la maglia della Salernitana ...