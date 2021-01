Flavio Briatore prende schieramento: “Scossa al governo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Flavio Briatore tramite il suo profilo Instagram commenta l’attuale crisi di governo e si schiera da una inaspettata parte. F. Briatore (Instagram)Flavio Briatore è un famosissimo imprenditore e dirigente sportivo. Finiti gli studi come geometra comincia a lavorare come maestro di sci e gestore di ristoranti. Quest’ultima lo ispirerà nella vita convincendolo ad aprirne uno tutto suo. Da li in poi la sua fu un’ascesa inarrestabile che lo porterà ad essere uno degli imprenditori più influenti in Italia, dove apre anche tantissimi locali al centro della movida dei VIP. Il grande successo, dovuto soprattutto al suo fiuto per gli affari, lo convince ad investire anche fuori dai nostri confini. La famosissima catena Billionaire divenne così un luogo di spicco a livello ... Leggi su kronic (Di giovedì 14 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram commenta l’attuale crisi die si schiera da una inaspettata parte. F.(Instagram)è un famosissimo imprenditore e dirigente sportivo. Finiti gli studi come geometra comincia a lavorare come maestro di sci e gestore di ristoranti. Quest’ultima lo ispirerà nella vita convincendolo ad aprirne uno tutto suo. Da li in poi la sua fu un’ascesa inarrestabile che lo porterà ad essere uno degli imprenditori più influenti in Italia, dove apre anche tantissimi locali al centro della movida dei VIP. Il grande successo, dovuto soprattutto al suo fiuto per gli affari, lo convince ad investire anche fuori dai nostri confini. La famosissima catena Billionaire divenne così un luogo di spicco a livello ...

fattoquotidiano : Force Blue, costi di gestione troppo alti: il mega yacht sequestrato a Flavio Briatore finisce all’asta per sette m… - MarioBro66 : Tina e il like a Briatore ?? #gfvip #tzvip #uominiedonne #gregorelli - infoitcultura : Flavio Briatore e il suo pugile, mette in mostra l’allenamento: Ecco chi è - LudovicoCarmine : Raga ma è vero che flavio briatore ha un'altra figlia? #gregorelli - zazoomblog : Flavio Briatore ammette: “Farò il vaccino” - #Flavio #Briatore #ammette: #“Farò -