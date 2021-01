Diritti TV, Serie A: Amazon pronta a un’offerta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Serie A Amazon Prime Video punta alla doppietta. Dopo aver agguantato la Champions League del mercoledì, la piattaforma di tv in streaming prevede di presentare un’offerta anche per i Diritti tv della Serie A. Che il colosso fondato da Jeff Bezos fosse interessato a trasmettere il massimo Campionato italiano si vociferava da almeno un mese ed ora che il bando di assegnazione è ufficialmente aperto (scadrà il 26 gennaio prossimo), a rilanciare l’indiscrezione è stata l’agenzia Bloomberg. Amazon sarebbe quindi pronta a calare l’asso entrando nella partita che riguarda il triennio 2021-2024, sul quale la Serie A punta ad ottenere circa 1,15 miliardi di euro a stagione. Per ovvi motivi, i dettagli dell’offerta sono top secret. Di certo, la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 gennaio 2021)Prime Video punta alla doppietta. Dopo aver agguantato la Champions League del mercoledì, la piattaforma di tv in streaming prevede di presentareanche per itv dellaA. Che il colosso fondato da Jeff Bezos fosse interessato a trasmettere il massimo Campionato italiano si vociferava da almeno un mese ed ora che il bando di assegnazione è ufficialmente aperto (scadrà il 26 gennaio prossimo), a rilanciare l’indiscrezione è stata l’agenzia Bloomberg.sarebbe quindia calare l’asso entrando nella partita che riguarda il triennio 2021-2024, sul quale laA punta ad ottenere circa 1,15 miliardi di euro a stagione. Per ovvi motivi, i dettagli dell’offerta sono top secret. Di certo, la ...

sole24ore : #Calcio, #Amazon prepara un’offerta per i #diritti in streaming della #SerieA - Gazzetta_it : #Amazon, #Sky, il canale della #Lega: ecco cosa sappiamo (finora) sui diritti tv della Serie A 2021-24 - forumJuventus : CorSera: 'Amazon vuole la serie A in tv e va all’attacco di Sky e Dazn per i diritti del campionato. La serie A, ch… - Engage_Magazine : Dopo la Champions League, Amazon punta alla serie A: pronta l'offerta per i diritti tv - mr_kubra : RT @NonConoscoVG: #Amazon è in lizza per i diritti streaming della Serie A. Offerta iniziale da 1,15 mld di euro per il trimestre 2021-24.… -