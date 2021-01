Crisi di governo, Mattarella chiede di uscirne velocemente: i tre scenari possibili (Di giovedì 14 gennaio 2021) Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova e ha aperto ufficialmente la Crisi di governo. Durante l’incontro di ieri, 13 Gennaio 2021, Matteo Renzi ha dichiarato: «Italia viva si è assunta la grave responsabilità di aprire una Crisi di governo. Ho fatto di tutto per evitare questo gravissimo danno al Paese, in piena pandemia». Il premier Giuseppe Conte non ha più una maggioranza parlamentare, ma per ora non ha intenzione di salire al Colle per rimettere l’incarico nelle mani di Mattarella. Anche perché prima ci sono due impegni da rispettare: il varo del nuovo Dpcm e lo scostamento di bilancio. Quindi il Premier in queste ore dovrà prendere una decisione e per ora gli scenari possibili sono tre. Leggi anche –> Crisi ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova e ha aperto ufficialmente ladi. Durante l’incontro di ieri, 13 Gennaio 2021, Matteo Renzi ha dichiarato: «Italia viva si è assunta la grave responsabilità di aprire unadi. Ho fatto di tutto per evitare questo gravissimo danno al Paese, in piena pandemia». Il premier Giuseppe Conte non ha più una maggioranza parlamentare, ma per ora non ha intenzione di salire al Colle per rimettere l’incarico nelle mani di. Anche perché prima ci sono due impegni da rispettare: il varo del nuovo Dpcm e lo scostamento di bilancio. Quindi il Premier in queste ore dovrà prendere una decisione e per ora glisono tre. Leggi anche –>...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - CesareOrtis : RT @emiliofederico1: in questo momento di pandemia la crisi di governo e da incoscienti Poi vi occupate di queste cagate! Conrispetto http… - cappelIaiomatto : RT @jemenfousoui: Non so voi, ma aprire una crisi di governo in piena pandemia, quando ancora non si è finito di contare i morti, mi sembra… -