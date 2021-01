Comitato Esecutivo Uefa, Gravina tra i nove candidati (Di giovedì 14 gennaio 2021) C’è anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina tra i nove candidati per le elezioni degli otto membri del Comitato Esecutivo dell’Uefa che si terranno durante il 45° Congresso Ordinario dell’organismo europeo a Montreux, in Svizzera, il prossimo 20 aprile. Oltre all’italiano, sono candidati anche Mehdi Bayat (Belgio), Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Just Spee (Olanda) e Servet Yardimci (Turchia) per una carica il cui mandato è di quattro anni. Per la carica di vice-presidente Fifa riservata alle quattro federazioni britanniche, ovvero Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles (per un mandato di due anni) sono candidati: David Martin ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) C’è anche il presidente della Federcalcio Gabrieletra iper le elezioni degli otto membri deldell’che si terranno durante il 45° Congresso Ordinario dell’organismo europeo a Montreux, in Svizzera, il prossimo 20 aprile. Oltre all’italiano, sonoanche Mehdi Bayat (Belgio), Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Just Spee (Olanda) e Servet Yardimci (Turchia) per una carica il cui mandato è di quattro anni. Per la carica di vice-presidente Fifa riservata alle quattro federazioni britanniche, ovvero Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles (per un mandato di due anni) sono: David Martin ...

