Colori delle regioni, l'ingegnere elettronico: "L'algoritmo? I conti non tornano" (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'ingegnere elettronico Federico Fuga: "È poco trasparente e lascia margini di manovra troppo ampi. Ancora oggi molto dati non vengono pubblicati" Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'Federico Fuga: "È poco trasparente e lascia margini di manovra troppo ampi. Ancora oggi molto dati non vengono pubblicati"

_Carabinieri_ : Attraverso i riflessi delle armature dei nostri Corazzieri, vogliamo ricordare la festa del Tricolore: il #7gennaio… - MediasetTgcom24 : Le ipotesi sui 'colori' delle regioni dal 16 gennaio #coronavirusitalia - ZebukStaff : Alice nel paese delle meraviglie, Enzo Venezia forme e colori per una nuova versione di Alice @edizionipiuma - sgallagherina : RT @ssssunflowerrrr: Come mi fa incazzare non sapere fin quando questi colori delle regioni varranno, due giorni? Tre? Una settimana? Quant… - FlaGu52 : @GiuliaCortese1 Sinceramente, Giulia, lei non era infastidita dall'immobilismo di un governo che da mesi non andava… -