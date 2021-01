“Ciao Claudio, eri il migliore”: le lacrime per l’infermiere 42enne travolto da una valanga (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un paio di settimane fa Claudio Rossi aveva pubblicato su Facebook il video di un volo in elicottero sulle montagne innevate di Bormio. Quelle vette che amava tanto, mercoledì (13 gennaio) l’hanno tradito. Il 42enne di Ghiaie di Bonate, sposato con Ivana e padre di Martina (6 anni) e di Pietro (3 anni), è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate dopo una valanga in Valle Imagna. Si è spento proprio all’ospedale Papa Giovanni, dove faceva parte dell’unità operativa del 118. Mercoledì mattina, approfittando della giornata libera, con un collega era salito fino a Brumano, per un’escursione tra la neve. Intorno alle 9 e mezza una valanga con un fronte di 50 metri li ha travolti. Rossi è finito trecento metri a valle, nei pressi della Costa del Palio. L’amico è riuscito a salvarsi aggrappandosi a un albero e ha ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un paio di settimane faRossi aveva pubblicato su Facebook il video di un volo in elicottero sulle montagne innevate di Bormio. Quelle vette che amava tanto, mercoledì (13 gennaio) l’hanno tradito. Ildi Ghiaie di Bonate, sposato con Ivana e padre di Martina (6 anni) e di Pietro (3 anni), è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate dopo unain Valle Imagna. Si è spento proprio all’ospedale Papa Giovanni, dove faceva parte dell’unità operativa del 118. Mercoledì mattina, approfittando della giornata libera, con un collega era salito fino a Brumano, per un’escursione tra la neve. Intorno alle 9 e mezza unacon un fronte di 50 metri li ha travolti. Rossi è finito trecento metri a valle, nei pressi della Costa del Palio. L’amico è riuscito a salvarsi aggrappandosi a un albero e ha ...

danibriano : @ClaMarchisio8... E ad un certo punto mentre riordino le palline dell'albergo di natale... Guarda qui chi esce... I… - Ronnie09522647 : @ClaudioRossin19 Ciao Claudio ???? - FabrizioPivieri : RT @opibergamo: Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Ciao Claudio - milkozanini : RT @opibergamo: Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Ciao Claudio - opibergamo : Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Ciao Claudio -