Che Dio ci aiuti 6 | cosa è successo nella seconda puntata | riassunto

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 gennaio 2021)di Che Dio ci6 in onda domenica 10 gennaio 2021 su Rai 1?della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto la protagonista (Suor Angela) alle prese con un uomo che ha qualin comune con lei. Anche questa persona, proprio come lei, ha avuto un vuoto di memoriasua vita e quindi entrambi saranno alle prese con questa delicata situazione che li riguarda. Intanto Nico ha provato in tutti i modi a riconquistare Ginevra. Monica invece ha provato a riprendersi dal crollo psicologico in cui si è trovata catapultata. Peccato, però, che i vari tentativi e gli sforzi fatti ancora non hanno dato l’esito sperato. Poi Erasmo e Ginevra si ...