Campagna vaccini in Lombardia «Dosi da raddoppiare e più personale» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lucchini, referente regionale: la 1ª fase chiuderà a febbraio . «Inseriti anche i disabili e i centri diurni. È previsto l’arrivo dei medici dell’Esercito» Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lucchini, referente regionale: la 1ª fase chiuderà a febbraio . «Inseriti anche i disabili e i centri diurni. È previsto l’arrivo dei medici dell’Esercito»

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccini Covid, la campagna sui vaccini frenata dalla confusione Il Messaggero Coronavirus in Toscana, 424 nuovi casi. Rt vicino all’1, zona gialla o arancione?

La soglia per passare dalla Zona Gialla a quella Arancione è fissata esattamente a 1. Il calcolo è stato fatto in Regione, che tuttavia attende ancora la stima esatta da parte dell’Istituto superiore ...

“Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente”: la scritta in un negozio di Milano

Sulla porta di un negozio di elettrodomestici di Milano è comparsa la scritta: “Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente” ...

