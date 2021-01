BlackRock | l’utile netto è aumentato del 20% nel quarto trimestre 2020

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) –, la più grande società di investimento nel mondo con 8,7 trilioni di dollari di asset in gestione, ha registrato risultati migliori della aspettative nelè cresciuto a 1,55 miliardi di dollari (o 10,02 dollari per azione) da 1,30 miliardi di dollari (o 8,29 dollari per azione) dello stesso periodo di un anno fa. Escludendo gli elementi non ricorrenti,per azione rettificato è salito a 10,18 dollari da 8,34 e ha battuto le stime degli analisti, che erano per 9,14 dollari. I ricavi sono aumentati del 13% a 4,48 miliardi di dollari, al di sopra delle attese per 4,27 miliardi. Gli afflussi netti totali sono stati di 127 miliardi di dollari e sono stati positivi per tutti i tipi di investimento, prodotto ...