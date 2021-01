Ben Affleck: "Kevin Feige è il miglior produttore mai esistito" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ben Affleck ha lodato Kevin Feige, con cui ha lavorato in occasione di Daredevil, sostenendo sia il miglior produttore mai esistito. Ben Affleck ha lodato pubblicamente Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, sostenendo che si tratta del miglior produttore mai esistito. Le parole piene di entusiasmo dell'attore sono emerse durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter che ha permesso di ricordare il periodo trascorso sul set di Daredevil, film arrivato nelle sale nel 2013. Kevin Feige era un co-produttore del lungometraggio con star Ben Affleck e la star ha sottolineato: "Bisogna ammettere che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Benha lodato, con cui ha lavorato in occasione di Daredevil, sostenendo sia ilmai. Benha lodato pubblicamente, presidente dei Marvel Studios, sostenendo che si tratta delmai. Le parole piene di entusiasmo dell'attore sono emerse durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter che ha permesso di ricordare il periodo trascorso sul set di Daredevil, film arrivato nelle sale nel 2013.era un co-del lungometraggio con star Bene la star ha sottolineato: "Bisogna ammettere che ...

