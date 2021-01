Arte | Diego Rivera | murale da 50 mln dollari in vendita | George Lucas interessato all’acquisto**

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 gennaio 2021) San Francisco, 14 gen. – (Adnkronos) – Il San Francisco Art Institute è intenzionato a vendere un gigantescodi(1886-1957) valutato 50 milioni di. La scuola d’arte della città californiana, pressata dai debiti, per resistere alla crisi economica che l’affligge da almeno quattro anni, ha pensato di cedere il capolavoro ‘site specific’ del celebre artista messicano. E tra gli interessati all’acquisto, ci sarebbe il regista e produttore cinematografico, celebre per aver diretto i film “American Graffiti” (1973) e “Guerre stellari (Star Wars)” (1977), che lo vorrebbe nel suo museo di prossima apertura a Los Angeles, ilMuseum of Narrative Art. L'articolo proviene da Ildenaro.it.