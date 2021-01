A soli 2 anni muore per colpa della madre | quello che ha fatto è di una gravita inaudita

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Unaha lasciato la figlia di duea morire in auto. La donna di 35è stata condannata per l'omicidiofiglia June a West Carson, in California, nel settembre 2019. Lei, dipendente dagli alcolici e tossicodipendente, ha abbandonato la piccola June nella macchina poco prima di mezzanotte, coprendola con una coperta e accendendo il riscaldamento nel veicolo. Poi è andata a sedersi nell'auto di un amico e ha bevuto fino a svenire. La mattina successiva, la piccola è stata trovata in auto coperta di vomito e in condizioni fisiche precarie: gli internimacchina erano incandescenti e il motore ancora in funzione. La piccola, quindi, ha passato l'intera nottata a soffocare nell'automobile senza possibilità di prendere aria. La donna avrebbe cercato di raffreddare la ...