Uomini e Donne, registrazione 12 gennaio: lo sfogo di Gemma Galgani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Gemma Galgani si sfoga dopo la rottura con Maurizio Guerci. Incomprensioni tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a causa di Ida Platano. Nuova registrazione per il trono over di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Grande protagonista della registrazione del Leggi su 2anews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Anticipazionitrono over:si sfoga dopo la rottura con Maurizio Guerci. Incomprensioni tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a causa di Ida Platano. Nuovaper il trono over di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Grande protagonista delladel

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - Annamar56834309 : RT @ComeUnaCarezza: Le donne si innamorano di quello che sentono. Gli uomini si innamorano di quello che vedono. È per questo che la maggio… - infoitsalute : Mario Ermito ha rifiutato Uomini e donne | ecco perché -