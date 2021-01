Uomini e Donne | cala il gelo tra Gemma e Maurizio | ecco il motivo

Leggi su ck12

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gravi incomprensioni tradurante la puntata di oggi, 13 gennaio, diil popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Vediamo i dettagli Puntata davvero scoppiettante quella diiandata in onda oggi, mercoledì 13 gennaio. Al centro del dibattito del popolare dating show condotto da Maria De Filippi il rapporto tra. Un rapporto che ha iniziato a mostrare le prime crepe. Vediamo i dettagli. Si parte forte con un duro confronto traGalgani e Tina Cipollari, un confronto partito dalla clip e proseguito in studio tra battute salaci e minacce dirette: “Tu non fai paura nemmeno ad una mosca”, Ma è evidentemente un giorno di tensione visto che subito ...