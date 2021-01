Social e Suburra servono alla città

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non sono tanto snob da tenermi lontano dai, ma ne faccio un uso moderato. Più per far conoscere ai quattro gatti quattro di ostelliniana memoria che mi seguono le mie cose che non per discutere, inveire, polemizzare, ringhiare, o mettere in mostra il narcisismo, una malattia del nostro tempo da cui nemmeno io, che ne sono figlio, sono ovviamente immune. Se dovessi motivare questa scelta, quest’uso accorto e moderato, una risposta ce l’avrei pronta: imi sembrano una grande cloaca, o se preferite un orinatoio pubblico, il luogo ove sfogare miasmi e umori e nemmeno dei più sani. E la mia sensibilità mi tiene lontano per un semplice motivo di gusto personale d. Eppure, se dai gusti passo al ragionamento, da un punto di vista teorico dico forte e chiaro che, se tutti facessero come me, se ...