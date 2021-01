Sì del Cdm a Recovery plan con Iv astenuta, Renzi pronto a uscita governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il dado è tratto. Nella notte il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Recovery plan, con l'astensione delle ministre di Italia viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti che domani, a meno di clamorosi colpi di scena, lasceranno i loro posti al governo. La seduta terminata all'una di notte non è stata priva di tensioni. Le ministre di Iv hanno ammesso che sul Piano sono stati fatti "passi in avanti" ma "rimangono troppe le criticità" in un testo giudicato in "drammatico ritardo" sulle urgenze del Paese. Iv è anche tornata a chiedere l'attivazione del Mes sanitario, su cui il premier Giuseppe Conte ha detto ancora 'no', con toni estremamente duri. "Il Mes non è ricompreso nel Next Generation e quindi non è questa la sede per affrontare una discussione sul punto", ha scandito, invitando a "non speculare sul numero dei decessi in ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il dado è tratto. Nella notte il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al, con l'astensione delle ministre di Italia viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti che domani, a meno di clamorosi colpi di scena, lasceranno i loro posti al. La seduta terminata all'una di notte non è stata priva di tensioni. Le ministre di Iv hanno ammesso che sul Piano sono stati fatti "passi in avanti" ma "rimangono troppe le criticità" in un testo giudicato in "drammatico ritardo" sulle urgenze del Paese. Iv è anche tornata a chiedere l'attivazione del Mes sanitario, su cui il premier Giuseppe Conte ha detto ancora 'no', con toni estremamente duri. "Il Mes non è ricompreso nel Next Generation e quindi non è questa la sede per affrontare una discussione sul punto", ha scandito, invitando a "non speculare sul numero dei decessi in ...

raffaellapaita : È normale che non sia ancora arrivato il piano del #RecoveryFund su cui dovremmo esprimerci domani in Cdm? Non vog… - Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - petergomezblog : Recovery, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano”. Conte: “Via libera in Cdm doma… - KenSharo : New post (Recovery: via libera del Cdm. Astenute due ministre Iv. Ora lo spettro della crisi - Politica - ANSA) has… - leone52641 : RT @AndFranchini: #Recovery: via libera del Cdm - Ultima Ora -