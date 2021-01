Sci alpino, cancellate Wengen e Kitzbuehel. Uomini a Flachau: cosa sta succedendo? Facciamo chiarezza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono giorni particolarmente tribolati per la Coppa del Mondo di sci alpino, soprattutto sul fronte maschile. Nelle ultime 48 ore abbiamo dovuto assistire addiritture a un doppio cambio di località per le gare del 16-17 gennaio. L’ormai imminente weekend doveva originariamente essere dedicato alle gare di Wengen: si tratta di appuntamenti storici e di grandissimo prestigio per il Circo Bianco, in particolar modo la discesa nella località svizzera (la più lunga dell’intero calendario) è molto attesa dagli appassionati della neve. In quel Cantone, però, l’emergenza sanitaria non lascia respiro e così gli organizzatori si sono trovati costretti a rinunciare alle competizioni. Per 24 ore si è fatta avanti Kitzbuehel, altra storica località in terra austriaca. Il calendario prevedeve dunque due slalom nel weekend del 16-17 gennaio, poi tre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono giorni particolarmente tribolati per la Coppa del Mondo di sci, soprattutto sul fronte maschile. Nelle ultime 48 ore abbiamo dovuto assistire addiritture a un doppio cambio di località per le gare del 16-17 gennaio. L’ormai imminente weekend doveva originariamente essere dedicato alle gare di: si tratta di appuntamenti storici e di grandissimo prestigio per il Circo Bianco, in particolar modo la discesa nella località svizzera (la più lunga dell’intero calendario) è molto attesa dagli appassionati della neve. In quel Cantone, però, l’emergenza sanitaria non lascia respiro e così gli organizzatori si sono trovati costretti a rinunciare alle competizioni. Per 24 ore si è fatta avanti, altra storica località in terra austriaca. Il calendario prevedeve dunque due slalom nel weekend del 16-17 gennaio, poi tre ...

