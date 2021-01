SBK, Van Der Mark 'perde i pezzi': rimossa la placca nel polso destro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di riposo e recupero per i piloti della Superbike , specie per chi deve ancora recuperare da vecchi infortuni. Un esempio è Michael Van Der Mark, che ha approfittato di queste settimane di pausa ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di riposo e recupero per i piloti della Superbike , specie per chi deve ancora recuperare da vecchi infortuni. Un esempio è Michael Van Der, che ha approfittato di queste settimane di pausa ...

L'olandese si è potuto liberare dell'ultimo souvenir del pauroso incidente patito nel round di Misano 2019, quando un highside nelle prove gli provocò la frattura di radio ed ulna ...

SSP300: Adrian Huertas completa la line up del team MTM Kawasaki

Il giovane pilota spagnolo sarà al via con la squadra di riferimento della categoria, andando ad affiancare i riconfermati Okaya, Meuffels e Buis, campione del mondo in carica ...

