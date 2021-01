Primi 10,5 milioni per opere di messa in sicurezza e risparmio energetico in Toscana (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ arrivata la prima annualità dei fondi provenienti dallo Stato e destinati, in base alla Finanziaria 2018, a favorire gli investimenti nelle Regioni ogni anno da qui al 2034. Dovranno essere investimenti in opere pubbliche in settori quali quelli della messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici, della riduzione dell’inquinamento ambientale o la riconversione energetica verso fonti rinnovabili. Ammonta a 10 milioni e 550mila euro la somma che è stata assegnata alla Toscana e che la Regione si è attivata ad impegnare in progetti subito cantierabili – la condizione è infatti che le opere possano essere appaltate entro agosto 2021 – e si possano dare così risposte importanti su temi strategici come la sicurezza delle scuole, il dissesto ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ arrivata la prima annualità dei fondi provenienti dallo Stato e destinati, in base alla Finanziaria 2018, a favorire gli investimenti nelle Regioni ogni anno da qui al 2034. Dovranno essere investimenti inpubbliche in settori quali quelli dellaindel territorio e degli edifici scolastici, della riduzione dell’inquinamento ambientale o la riconversione energetica verso fonti rinnovabili. Ammonta a 10e 550mila euro la somma che è stata assegnata allae che la Regione si è attivata ad impegnare in progetti subito cantierabili – la condizione è infatti che lepossano essere appaltate entro agosto 2021 – e si possano dare così risposte importanti su temi strategici come ladelle scuole, il dissesto ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Oms: 'Non ci sarà l'immunità di gregge quest'anno'. Il #virus rialza la testa in #Cina, un anno fa i prim… - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Segnali di calo demografico anche dalla #Germania. Secondo i primi dati dell'ufficio statistico federale, per la prima volta d… - marzo7paolo : RT @ROBZIK: Segnali di calo demografico anche dalla #Germania. Secondo i primi dati dell'ufficio statistico federale, per la prima volta d… - fam_cristiana : RT @ROBZIK: Segnali di calo demografico anche dalla #Germania. Secondo i primi dati dell'ufficio statistico federale, per la prima volta d… - ROBZIK : Segnali di calo demografico anche dalla #Germania. Secondo i primi dati dell'ufficio statistico federale, per la p… -