Piazza Vittorio, assembramenti sotto portici: 8 sanzionati (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – La scorsa sera, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno sanzionato 8 cittadini stranieri che stavano bivaccando sotto i portici di Piazza Vittorio Emanuele II, in palese violazione delle norme anti Covid-19. Transitando nella Piazza, i Carabinieri hanno notato il gruppo – sette cittadini del Peru' e uno dell'Ecuador – intento a chiacchierare, ascoltare musica ad alto volume, fumare e bere birra in assembramento, senza rispettare le misure urgenti decise dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tutti i cittadini stranieri sono stati identificati e sanzionati amministrativamente per un totale di 3.200 euro. Cosi' in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

