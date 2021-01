Piano pandemico c'era nel 2019/ Non applicato da CCM, avrebbe salvato 10mila vite (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Piano pandemico c'era già un anno prima del Covid-19 e il CCM avrebbe dovuto applicarlo: perché non è stato fatto? Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilc'era già un anno prima del Covid-19 e il CCMdovuto applicarlo: perché non è stato fatto?

matteorenzi : Presentato il Piano Pandemico nazionale. Se ci sono poche risorse, bisogna scegliere chi curare. Ho una idea più se… - matteosalvinimi : Francesco Zambon (funzionario dell’OMS): “Il piano pandemico? Mi chiesero di falsificare le date'. Una storia inqui… - lucianonobili : Del #Recovery nessuna traccia. Peró è arrivato il piano pandemico. Dove si legge: “con risorse insufficienti rispet… - awanasgh : @AndreaLompio53 @casto_lorenzo @riotta @GiuseppeConteIT @matteorenzi Non è per quello che è stata data quella diret… - NemNemecsek : RT @matteorenzi: Ieri è stato presentato il Piano Pandemico Nazionale e vi troviamo questo concetto: “Se non ci sono risorse sufficienti, d… -