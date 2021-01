“Non ho mai perso la speranza…”. Omicidio Yara Gambirasio, svolta per Massimo Bossetti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Cassazione accoglie le richieste della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’Omicidio di Yara Gambirasio. I giudici hanno annullato con rinvio le ordinanze con cui la Corte d’assise di Bergamo aveva respinto come inammissibile la richiesta degli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Campirini di accedere ai reperti. Ora si torna a Bergamo e altri giudici dovranno nuovamente pronunciarsi sulla possibilità che la difesa possa accedere ai reperti – tra cui i campioni di Dna, prova regina nei processi, e gli abiti della vittima – su cui è stata decisa la condanna di Bossetti che detenuto nel carcere milanese di Bollate può tornare a sperare in un’eventuale revisione del processo. La decisione della Cassazione restituisce la palla ai giudici di Bergamo che non ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Cassazione accoglie le richieste della difesa di, condannato in via definitiva per l’di. I giudici hanno annullato con rinvio le ordinanze con cui la Corte d’assise di Bergamo aveva respinto come inammissibile la richiesta degli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Campirini di accedere ai reperti. Ora si torna a Bergamo e altri giudici dovranno nuovamente pronunciarsi sulla possibilità che la difesa possa accedere ai reperti – tra cui i campioni di Dna, prova regina nei processi, e gli abiti della vittima – su cui è stata decisa la condanna diche detenuto nel carcere milanese di Bollate può tornare a sperare in un’eventuale revisione del processo. La decisione della Cassazione restituisce la palla ai giudici di Bergamo che non ...

valigiablu : Non è mai stata censura, l'account non è mai stato bloccato, sapevano tutto e hanno creato volutamente un caso dal… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - 6000sardine : Questo colpire costantemente ai fianchi mina la credibilità della Politica e delegittima le istituzioni. C'è un lim… - blueeyesvoice : Non ci crederò mai che Kibum ha messo quelle scarpe blu bruttissime scusate - CAPRACAPRACAPR1 : Certe Capre non la smettono mai di votarli...Bisogna studiare di più! -

Ultime Notizie dalla rete : Non mai Emma e Alessandra Amoroso insieme, 'non abbiamo mai mollato' Agenzia ANSA Impeachment II, primo atto. No da Pence, forse da McConnell, sì da Cheney jr

Vota la Camera. Segni di erosione nel firewall repubblicano di Trump: aumentano i favorevoli nel Gop, la frattura di un partito costretto al bivio ...

Lisa Montgomery è stata giustiziata. Trump continua a mettere a morte condannati

Un presidente scaduto che ha mostrato il proprio squilibrio mentale di fronte all’intero mondo manda a morte una donna dopo una sospensione di appena poche ore per una sommaria perizia psichiatrica. L ...

Vota la Camera. Segni di erosione nel firewall repubblicano di Trump: aumentano i favorevoli nel Gop, la frattura di un partito costretto al bivio ...Un presidente scaduto che ha mostrato il proprio squilibrio mentale di fronte all’intero mondo manda a morte una donna dopo una sospensione di appena poche ore per una sommaria perizia psichiatrica. L ...