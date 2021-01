“Mi dispiace dirlo, ma non è così”. Covid, Ilaria Capua gela tutti: “I tempi sono molto lunghi, 2023” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Emergenza Covid, le parole di Ilaria Capua. Alla luce della campagna vaccinale e della sua efficacia, si è espressa la virologa e direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida e lo ha fatto nello studio di DiMartedì. L’esperta si è espressa in merito alla pandemia con uno sguardo lungimirante che chiede di non abbassare la guardia. Queste le sue parole. L’efficacia della campagna vaccinale non dipenderà solo dall’Italia, ma da tuti i Paesi del mondo che si trovano alle prese con il virus, lo ha spiegato la professoressa con queste parole: “Siamo ancora nel pieno della battaglia, il vero e proprio liberi tutti non arriverà prima del 2023” aggiungendo: “La cosa essenziale è che determinate persone, quelle più fragili e a rischio, vengano vaccinate prima”.



. E continua: “Qui negli ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Emergenza, le parole di. Alla luce della campagna vaccinale e della sua efficacia, si è espressa la virologa e direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida e lo ha fatto nello studio di DiMartedì. L’esperta si è espressa in merito alla pandemia con uno sguardo lungimirante che chiede di non abbassare la guardia. Queste le sue parole. L’efficacia della campagna vaccinale non dipenderà solo dall’Italia, ma da tuti i Paesi del mondo che si trovano alle prese con il virus, lo ha spiegato la professoressa con queste parole: “Siamo ancora nel pieno della battaglia, il vero e proprio liberinon arriverà prima del” aggiungendo: “La cosa essenziale è che determinate persone, quelle più fragili e a rischio, vengano vaccinate prima”.. E continua: “Qui negli ...

BVorobushek : @ilculodiabba Mi dispiace che tu sia triste per le parole di tua madre e Non so cosa posso fare per farti sentire m… - c_horiflettuto : @teschio_22 No ragazzi non è così È stato veramente un caso che tutti siano stati con Mtr in quel momento, dispiac… - MSembianti : #lariachetira ha ragione la Santanchè! Mi dispiace dirlo ma non si possono gestire i miliardi del futuro con questo… - HVBITSX : mi dispiace dirlo ma mamma - newromantici : @demotivatrice10 AHAHAHAHAH a me dispiace dirlo e infatti quando le persone mi sfanculano io le capisco, ma sono un… -

Ultime Notizie dalla rete : dispiace dirlo Didattica a distanza nelle scuole superiori, lettera aperta di Tavolo Verde Basilicata al governatore Bardi Sassilive.it Covid, la virologa Ilaria Capua: “Fine della pandemia? Non prima del 2023”

La fine della pandemia non arriverà prima del 2023 secondo la virologia Ilaria Capua, intervenuta questa nella trasmissione “Di ...

Tiki Taka, botta e risposta Iacchetti-Chiambretti in diretta: “Zaniolo? Parlate delle cag… di un ragazzino”

Botta e risposta a Tiki Taka tra il conduttore, Piero Chiambretti e uno degli ospiti, Enzo Iacchetti. La polemica nasce e deflagra mentre in studio si parla di Nicolò Zaniolo e delle sue, note, vicend ...

La fine della pandemia non arriverà prima del 2023 secondo la virologia Ilaria Capua, intervenuta questa nella trasmissione “Di ...Botta e risposta a Tiki Taka tra il conduttore, Piero Chiambretti e uno degli ospiti, Enzo Iacchetti. La polemica nasce e deflagra mentre in studio si parla di Nicolò Zaniolo e delle sue, note, vicend ...