Mario Ermito e Giacomo Urtis sono la nuova coppia nata al GF VIP 5?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da ieri mattina non si parla d’altro. Non solo la bomba lanciata a Mattino 5, dove si era parlato della nascita di unache nessuno avrebbe mai immaginato, per quanto improbabile, ma poi anche le testimonianze social, passando per i commenti di uno dei diretti interessati. Pare che nella casa del Grande Fratello VIP 5 nelle ultime settimane siauna. E questasarebbe formata da. Nessuno se lo aspettava a quanto pare, perchèha sempre avuto solo ragazze nel suo passato…Chiaramente al momentotutte illazioni, anche se, avrebbe potuto smentire queste voci, cosa che non ha fatto. Lo avevamo lasciato in diretta dire che una volta fuori, ...