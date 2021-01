LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: per ora gestione per i leader delle classifiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.15 AUTO – Yazeed Al-Rajhi davanti dopo i primi due intermedi. Prosegue la lotta tra Nasser Al-Attiyah e Stéphane Peterhansel, rispettivamente terzo e quarto. 9.00 QUAD – A sorpresa al comando della tappa al momento troviamo Italo Pedemonte. Secondo il leader della classifica Manuel Andújar (7240 Team), che sta gestendo al meglio il vantaggio sui rivali. 8.45 MOTO – Troviamo al comando dopo i primi intermedi lo statunitense Ricky Brabec (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) che conduce sul compagno di squadra Jose Ignacio Cornejo Florimo, nettamente in vantaggio rispetto al rivale per la classifica, l’argentino Kevin Benanvides. 8.30 È partita questa decima tappa della Dakar 2021. Cronaca nona ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.15 AUTO – Yazeed Al-Rajhi davanti dopo i primi due intermedi. Prosegue la lotta tra Nasser Al-Attiyah e Stéphane Peterhansel, rispettivamente terzo e quarto. 9.00 QUAD – A sorpresa al comando dellaal momento troviamo Italo Pedemonte. Secondo ildella classifica Manuel Andújar (7240 Team), che sta gestendo al meglio il vantaggio sui rivali. 8.45 MOTO – Troviamo al comando dopo i primi intermedi lo statunitense Ricky Brabec (MONSTER ENERGY HONDA TEAM) che conduce sul compagno di squadra Jose Ignacio Cornejo Florimo, nettamente in vantaggio rispetto al rivale per la classifica, l’argentino Kevin Benanvides. 8.30 È partita questa decimadella. Cronaca nona ...

dakarbot : RT @Speedliveit: #Dakar – MOVISPORT ALLA “DAKAR”: DOPO PIÚ DI META’ GARA CESARE ZACCHETTI IN EVIDENZA - Speedliveit : #Dakar – MOVISPORT ALLA “DAKAR”: DOPO PIÚ DI META’ GARA CESARE ZACCHETTI IN EVIDENZA - Speedliveit : #DakarInSaudi – MOVISPORT ALLA “DAKAR”: DOPO PIÚ DI META’ GARA CESARE ZACCHETTI IN EVIDENZA - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 la tappa di oggi in DIRETTA: Price cade e si ritira Kevin Benavides vince la prova tra le moto. Pet… - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2021 la tappa di oggi in DIRETTA: Price cade e si ritira Kevin Benavides vince la prova tra le moto. Serradori s… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dakar LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Kevin Benavides vince la prova tra le moto, Peterhansel domina nelle auto, Enrico nei quad OA Sport LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Peterhansel e Florimo devono amministrare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca nona tappa auto - Cronaca nona tappa moto - Cronaca nona tappa quad e camion - Tutte le classifiche dopo la nona tappa Buongiorno a tutti amici di O ...

LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Kevin Benavides vince la prova tra le moto, Peterhansel domina nelle auto, Enrico nei quad

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA MOTO LA CLASSIFICA DELLE MOTO LA CRONACA DELLO STAGE AUTO LA CLASSIFICA GENERALE DELLE AUTO TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA DAKAR LA CRONACA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca nona tappa auto - Cronaca nona tappa moto - Cronaca nona tappa quad e camion - Tutte le classifiche dopo la nona tappa Buongiorno a tutti amici di O ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA MOTO LA CLASSIFICA DELLE MOTO LA CRONACA DELLO STAGE AUTO LA CLASSIFICA GENERALE DELLE AUTO TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA DAKAR LA CRONACA ...