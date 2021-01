Liguria | il pasticcio della giunta Toti sui ristori | nell’elenco di beneficiari un centinaio di attività fallite | doppie o chiuse da anni

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) C’è il Vanilla, discoteca genovese un tempo assai in voga tra i giovanissimi, chiusa dai primiDuemila. Ci sono il teatro Cantero di Chiavari, fuori uso da inizio 2018, e la pizzeria ‘La Capna’, sul lungomare di Ventimiglia, che non si chiama più così da un decennio. Sono oltre uni bar, ristoranti, palestre, centri benessere, locali da ballo, cinema e teatri liguri che, pur avendo cessato l’, compaionodei potenzialidei fondi del decretoquater, approvato il 23 dicembre scorso dallaguidata da Giov. Una torta da 7 milioni e 750mila euro che la Regione vorrebbe dividere tra 6.300 piccole imprese: quelle di “prima classe”, che nella seconda ...

Genova | Sull’assegnazione dei ristori alle imprese sono state presentate oggi in Consiglio regionale tre interrogazioni: la prima da Fabio Tosi (M5S), e ...Regione. “Prima parlano di ristori certi e immediati alle aziende che hanno subito perdite per le chiusure dovute al Covid-19, poi compilano un elenco pasticciato in cui figurano numerosi negozi, bar ...