La storia di Francesca Jones | agli Australian Open giocando a tennis con tre dita

Francesca Jones ha battuto 6-0 6-1 la cinese Lu nell'ultimo turno di qualificazione al tabellone principale degli Australian Open. giocando a tennis con tre dita. La storia della 20enne inglese numero 241 della classifica Wta è un classico dello sport motivazionale: le dicono che non potrà mai giocare a tennis, e lei giocherà a tennis tanto da arrivare nel tabellone principale di un Gran Slam. Jones – racconta il Daily Mail – è nata con tre dita e un pollice per mano, tre dita del piede destro e quattro al sinistro. Si chiama sindrome da displasia ectodermica ectrodattilia, un'anomalia genetica dello sviluppo embrionale che colpisce le estremità degli arti.

