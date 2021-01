“La scuola al tempo del Covid”, il manuale su docenti, Ata, studenti fragili, Ddi dell’Usr Campania (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Il documento vuole offrire il contributo di questa Direzione Generale alle azioni che, in questa difficile fase del Paese, le Scuole hanno già messo in campo con eccezionale sensibilità ed attenzione verso gli studenti e le loro famiglie". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Il documento vuole offrire il contributo di questa Direzione Generale alle azioni che, in questa difficile fase del Paese, le Scuole hanno già messo in campo con eccezionale sensibilità ed attenzione verso glie le loro famiglie". L'articolo .

pisqu4no : #Renzivergogna un politico che deve rispondere all'Italia di cosa sta combinando, dovrebbe usare l'italiano e non u… - 1TommyMotta : @silviaaaaa28 @Leunam8980 @MariangelaBona6 @Icompetenti Infatti in questi mesi di Governo non si è perso tempo vero… - wlcome2mylife : RT @rkamadonna: essere una femmina e andare bene a scuola allo stesso tempo è dura ???? - rkamadonna : essere una femmina e andare bene a scuola allo stesso tempo è dura ???? - Supergiu_lia : @Ann84ie Credo sia tempo di una dematteizzazione, spero che nei libri di scuola del futuro se ne parli -

Ultime Notizie dalla rete : scuola tempo Martina Franca, scuola: tempo pieno dall'1 febbraio Oggi tavolo tecnico Noi Notizie Potenza, studenti delle superiori in sciopero contro la didattica a distanza

Richiediamo dunque un rientro a scuola in maniera sicura, affinché sia tutelata la salute di ogni studente, ed allo stesso tempo venga assicurato un diritto inalienabile come l’istruzione”. Inoltre, g ...

Scuola, rivoluzione settimana corta

Esigenza di maggiore sicurezza dal punto di vista sanitario e richieste arrivate dalle famiglie: per queste ragioni, da settembre,... Scopri di più ...

Richiediamo dunque un rientro a scuola in maniera sicura, affinché sia tutelata la salute di ogni studente, ed allo stesso tempo venga assicurato un diritto inalienabile come l’istruzione”. Inoltre, g ...Esigenza di maggiore sicurezza dal punto di vista sanitario e richieste arrivate dalle famiglie: per queste ragioni, da settembre,... Scopri di più ...