Italia Viva è uscita dal governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Renzi ha aperto la crisi, attaccando duramente Conte ma lasciando di fatto aperte molte possibilità: tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Renzi ha aperto la crisi, attaccando duramente Conte ma lasciando di fatto aperte molte possibilità: tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - meb : Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al s… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - Teti_Nereide : RT @lauraboldrini: Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha bisogn… - bernyy66 : RT @lucatelese: Italia viva era un partito legittimo - dal punto di vista costituzionale - come il sindacato dei posteggiatori abusivi. #re… -