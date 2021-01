Indiana Jones non influenzerà lo sviluppo di The Elder Scrolls 6 e Starfield

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il veterano di Bethesda, Todd Howard, è il produttore esecutivo del nuovo videogioco diinpresso lo studio Wolfenstein, Machine Games. Howard è anche il game director dei giochi next-gen di Bethesda,e TheVI, e produttore esecutivo di Fallout di Amazon. Con così tante responsabilità, le persone si chiedono se qualcuno dei progetti di Howard potrebbe essere influenzato dal gioco di. Non sarà così, secondo il marketing boss di Bethesda Pete Hines, che ha detto su Twitter chee TheVI in particolare non saranno influenzati dall'annuncio di. "Todd è attualmente produttore ...