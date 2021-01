Governo: Amendola, 'serve metodo Recovery, responsabilità istituzionale e non di parte' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Abbiamo una campagna vaccinale in campo, effetti economici che pesano. E' il momento in cui bisognerebbe ascoltare il Paese, l'interesse nazionale e muoversi di conseguenza". Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzo Amendola a Rainews24 a proposito della crisi di Governo. "C'è un metodo, lo abbiamo dimostrato ieri con il Recovery fund, ci si siede, si dialoga e si migliora il prodotto che una classe dirigente deve offrire al Paese. In questa fase l'interesse generale è fondamentale, come lavorare con il confronto e dialogando", ha aggiunto Amendola. "Il metodo per affrontare queste questioni c'è, è il metodo Recovery. Abbiamo lavorato in 20 giorni con tutti i ministri per appianare divergenze, ieri c'è stato passo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Abbiamo una campagna vaccinale in campo, effetti economici che pesano. E' il momento in cui bisognerebbe ascoltare il Paese, l'interesse nazionale e muoversi di conseguenza". Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzoa Rainews24 a proposito della crisi di. "C'è un, lo abbiamo dimostrato ieri con ilfund, ci si siede, si dialoga e si migliora il prodotto che una classe dirigente deve offrire al Paese. In questa fase l'interesse generale è fondamentale, come lavorare con il confronto e dialogando", ha aggiunto. "Ilper affrontare queste questioni c'è, è il. Abbiamo lavorato in 20 giorni con tutti i ministri per appianare divergenze, ieri c'è stato passo ...

