Giosué Ruotolo in Cassazione | la sentenza | ha ucciso lui Teresa e Trifone

Il processo contro Giosué Ruotolo è arrivato oggi in Cassazione, la sentenza definitiva: ha ucciso lui Teresa e Trifone. Diventata definitiva la condanna per Giosué Ruotolo, ritenuto l'autore del duplice omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone, avvenuto a Pordenone la sera del 17 marzo 2015 nel parcheggio del Palazzetto dello Sport.

