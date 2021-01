«Genoa e Samp rispettino i patti: 45 milioni per il Ferraris» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Stadio Ferraris – Non si placano le polemiche con al centro della discussione lo stadio Luigi Ferraris di Genova, la casa di Genoa e Samp. Dopo il botta e risposta tra Claudio Ranieri e Stefano Anzalone, consigliere comunale con delega allo sport, anche Pietro Piciocchi, vice-sindaco del Comune di Genova ha detto la sua sulla L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Stadio– Non si placano le polemiche con al centro della discussione lo stadio Luigidi Genova, la casa di. Dopo il botta e risposta tra Claudio Ranieri e Stefano Anzalone, consigliere comunale con delega allo sport, anche Pietro Piciocchi, vice-sindaco del Comune di Genova ha detto la sua sulla L'articolo

ma_liguori : RT @pianetagenoa: Piciocchi bacchetta Genoa e Samp: «Aspettiamo interventi al Ferraris per 45 milioni. Rispettino i patti» - - pianetagenoa : Piciocchi bacchetta Genoa e Samp: «Aspettiamo interventi al Ferraris per 45 milioni. Rispettino i patti» -… - it_samp : Piciocchi, #Ferraris: 'interventi per 45 milioni, #Sampdoria e #Genoa rispettino i patti' - GiorgioMantelli : RT @ZZiliani: CLASSIFICA ASPETTATIVE/RESA (Chi è andato meglio del previsto, chi peggio + ***** #Milan + **** Benevento + *** Sassuolo Spe… - _Chuncho_94_ : RT @ZZiliani: CLASSIFICA ASPETTATIVE/RESA (Chi è andato meglio del previsto, chi peggio + ***** #Milan + **** Benevento + *** Sassuolo Spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Samp Mustafi (ex Samp) rifiuta il Genoa Calciomercato.com Le due genovesi su Lammers

Potrebbe farlo in prestito, visto che l’Atalanta crede ancora in lui e non vuole perderlo definitivamente. Secondo La Gazzetta dello Sport, sul giocatore ci sarebbero le due genovesi. Ranieri ha chies ...

Potrebbe farlo in prestito, visto che l’Atalanta crede ancora in lui e non vuole perderlo definitivamente. Secondo La Gazzetta dello Sport, sul giocatore ci sarebbero le due genovesi. Ranieri ha chies ...