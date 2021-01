Fiorentina-Inter | Diretta streaming | Match live | Dove vedere la partita

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto pronto perdi Coppa Italia in programma oggi alle 15 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.secca: in palio l’accesso ai quarti di finale. Cronaca… L'articololaproviene da MeteoWeek.

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - GianScudieri : Torino: Vanja Milan: Tatarusanu Fiorentina: Terracciano Inter: Handanovic Trovo francamente inspiegabile la persis… - AndreaInterNews : In questo momento mi metto nei panni di Luciano #Spalletti, che si accinge a seguire #FiorentinaInter su Rai 1 tifa… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Coppa Italia, Fiorentina Inter streaming: dove vedere l’ottavo di finale: Fiorentina In… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

La Fiorentina sta per affrontare l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Diversi cambi sia per Prandelli che per Conte.Grande protagonista del pre-partita di Fiorentina-Inter, il presidente viola Rocco Commisso ha incontrato per la prima volta anche Cesare Prandelli, chiamato ad allenare nel periodo che ...