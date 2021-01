Coppa Italia | la Fiorentina porta l’Inter ai supplementari | pareggio nei primi 90?

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Finiscono 1-1 i tempi regolamentari traed Inter, al gol di Vidal risponde Kouamè e la partita si allunga ai. Bene l'Inter nel primo tempo, cresce la squadra di Prandelli nella ripresa.LA PARTITAI nerazzurri approcciano bene la partita, controllando la gara nel primo tempo con diverse occasioni pericolose. La rete del vantaggio dell'Inter arriva intorno al 40' ela firma di Arturo Vidal, al primo gol con la maglia nerazzurra. Negli ultimi istanti della prima frazione di gioco lasi vede assegnata un rigore inesistente per un presunto fallo di Skriniar su Kouamè, ma Massa annulla la decisione dopo aver controllato l'azione al Var. Lacambia piglio nella ripresa e pareggia al 56' con lo stesso Kouamè. La squadra di Conte torna alla carica e fallisce ...

