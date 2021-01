Asia Argento e la figlia Anna Lou aprono “un negozio” online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi sempre più unite nel nome della moda. Non è una novità che le due abbiano una grande passione per il fashion. Non a caso la scorsa stagione sono state le protagoniste della collezione Antonio Grimaldi Haute Couture. Questa volta, però, a prendere l’iniziativa è la piccola di casa, Anna Lou, che ha deciso di mettere in vendita gli abiti di sua madre su depop, piattaforma di social shopping dove è possibile vendere e acquistare vestiti, scarpe e accessori. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 gennaio 2021)e laLou Castoldi sempre più unite nel nome della moda. Non è una novità che le due abbiano una grande passione per il fashion. Non a caso la scorsa stagione sono state le protagoniste della collezione Antonio Grimaldi Haute Couture. Questa volta, però, a prendere l’iniziativa è la piccola di casa,Lou, che ha deciso di mettere in vendita gli abiti di sua madre su depop, piattaforma di social shopping dove è possibile vendere e acquistare vestiti, scarpe e accessori. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le foto ...

NicoBobo2 : RT @commendador_: L’unica cosa che a Signorini riesce meglio di Ilary è la scelta del cast Per il resto Signorcesso se ne può andare a que… - epiclove_ : RT @commendador_: L’unica cosa che a Signorini riesce meglio di Ilary è la scelta del cast Per il resto Signorcesso se ne può andare a que… - LadyNews_ : L'#Isoladeifamosi 2021: nel cast #AsiaArgento, #BrandoGiorgi, #VeraGemma, #EleonoraGiorgi e #PatriziaRossetti - LSantillo_96 : RT @commendador_: L’unica cosa che a Signorini riesce meglio di Ilary è la scelta del cast Per il resto Signorcesso se ne può andare a que… - generacomplotti : #fakeNews Asia Argento ha detto alla radio che il #COVID19 non è una bufala della lobby delle matite per le elezion… -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Argento Asia Argento sceglie i social per ricordare Daria Nicolodi la Repubblica Atlante geografico dei Messi (Parte 2 - Asia e Oceania)

Com'è possibile che questo pianeta sia così pieno di Messi, e che, allo stesso tempo, di Lionel Messi, ce ne sia soltanto uno? Giornali e compagni di squadra entusiasti ci hanno insegnato che a volte ...

Travolti in un mare d’Argento Vip all’attacco dell’Isola dei famosi

Asia Argento, Patrizia Rossetti, Maria Giovanna Elmi e pure Tommaso Zorzi: tutti pronti per sbarcare sull’Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 sta preparando la nuova edizione, la numero 15, al vi ...

Com'è possibile che questo pianeta sia così pieno di Messi, e che, allo stesso tempo, di Lionel Messi, ce ne sia soltanto uno? Giornali e compagni di squadra entusiasti ci hanno insegnato che a volte ...Asia Argento, Patrizia Rossetti, Maria Giovanna Elmi e pure Tommaso Zorzi: tutti pronti per sbarcare sull’Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 sta preparando la nuova edizione, la numero 15, al vi ...