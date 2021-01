Artico e Siberia in fiamme, che anomalie. Niente effetto lockdown sul clima (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 2020 è stato l’anno più caldo a livello globale, almeno alla pari con il 2016. A contribuire in modo determinante è sempre l’Artico, dove l’anomalia termica ha raggiunto livelli folli. Il freddo di questi giorni potrebbe stridere non poco con questi discorsi, ma non va mai confuso il meteo con il clima. Riscaldamento climatico da record nel 2020Dati e immagini hanno descritto una situazione allarmante per l’Artico, nell’ambito di un 2020 horribilis. Vaste aree della Siberia settentrionale nel 2020 hanno visto tra le più grandi deviazioni di temperatura annuali dalla media. Si sono registrate anomalie dai 3 agli oltre 6 gradi per l’intero anno. A livello mensile, le maggiori anomalie in aumento della temperatura per la regione hanno ripetutamente raggiunto gli ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 2020 è stato l’anno più caldo a livello globale, almeno alla pari con il 2016. A contribuire in modo determinante è sempre l’, dove l’anomalia termica ha raggiunto livelli folli. Il freddo di questi giorni potrebbe stridere non poco con questi discorsi, ma non va mai confuso il meteo con il. Riscaldamentotico da record nel 2020Dati e immagini hanno descritto una situazione allarmante per l’, nell’ambito di un 2020 horribilis. Vaste aree dellasettentrionale nel 2020 hanno visto tra le più grandi deviazioni di temperatura annuali dalla media. Si sono registratedai 3 agli oltre 6 gradi per l’intero anno. A livello mensile, le maggioriin aumento della temperatura per la regione hanno ripetutamente raggiunto gli ...

Il 2020 è stato l’anno più caldo a livello globale, almeno alla pari con il 2016. A contribuire in modo determinante è sempre l’Artico, dove l’anomalia termica ha raggiunto livelli folli. Il freddo di ...

