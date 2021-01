WandaVision, nella serie Marvel arriva un attore segreto (Di martedì 12 gennaio 2021) Le molteplici indiscrezioni intorno alla serie WandaVision, la cui uscita su Disney+ è imminente, non si arrestano, anzi. A pochi giorni dallo show che inaugurerà la Fase 4 del MCU, l’attore Paul Bettany (Visione) ha rilasciato un’interessante intervista a Black Girl Nerds, durante la quale ha svelato che sul set di WandaVision ha avuto l’opportunità di lavorare con un attore segreto, il cui nome dunque non compare nel cast ufficiale della serie. L’interprete del personaggio di Dryden Vos, il principale antagonista di Solo, ha aggiunto che è riuscito a coronare un suo vecchio sogno, sottolineando come insieme i due attori abbiano infiammato il set. Come era prevedibile, le dichiarazioni di Paul Bettany non sono di certo passate inosservate: qual è ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 gennaio 2021) Le molteplici indiscrezioni intorno alla, la cui uscita su Disney+ è imminente, non si arrestano, anzi. A pochi giorni dallo show che inaugurerà la Fase 4 del MCU, l’Paul Bettany (Visione) ha rilasciato un’interessante intervista a Black Girl Nerds, durante la quale ha svelato che sul set diha avuto l’opportunità di lavorare con un, il cui nome dunque non compare nel cast ufficiale della. L’interprete del personaggio di Dryden Vos, il principale antagonista di Solo, ha aggiunto che è riuscito a coronare un suo vecchio sogno, sottolineando come insieme i due attori abbiano infiammato il set. Come era prevedibile, le dichiarazioni di Paul Bettany non sono di certo passate inosservate: qual è ...

