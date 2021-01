Uomini e donne anticipazioni: BIAGIO e SABINA, la discussione riprende (Di martedì 12 gennaio 2021) Cosa vedremo quest’oggi nel salotto di Uomini e donne? Scopriamolo subito. La puntata di ieri si è chiusa con a centro studio SABINA e BIAGIO, i quali oggi riprenderanno il battibecco rimasto in sospeso ieri. Assisteremo altresì ad un acceso scontro tra SABINA e Gemma Galgani, che in passato è stata molto vicina al Di Maro. Spazio anche ad Armando, che dovrà vedersela quest’oggi con i malumori di Lucrezia. La Comanducci infatti vorrebbe ricevere l’esclusiva dall’Incarnato, ma l’uomo non pare intenzionato a dargliela. Il cavaliere partenopeo è ancora molto preso da Brunilde, con la quale ammetterà di trovarsi molto bene in sua compagnia. Lucrezia non sarà felice della decisione di Armando, apparendo decisamente contrariata. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi su tvsoap (Di martedì 12 gennaio 2021) Cosa vedremo quest’oggi nel salotto di? Scopriamolo subito. La puntata di ieri si è chiusa con a centro studio, i quali oggiranno il battibecco rimasto in sospeso ieri. Assisteremo altresì ad un acceso scontro trae Gemma Galgani, che in passato è stata molto vicina al Di Maro. Spazio anche ad Armando, che dovrà vedersela quest’oggi con i malumori di Lucrezia. La Comanducci infatti vorrebbe ricevere l’esclusiva dall’Incarnato, ma l’uomo non pare intenzionato a dargliela. Il cavaliere partenopeo è ancora molto preso da Brunilde, con la quale ammetterà di trovarsi molto bene in sua compagnia. Lucrezia non sarà felice della decisione di Armando, apparendo decisamente contrariata. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

